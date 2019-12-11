Полицейский провел спецоперацию по спасению кота с пакетом на голове

Животное не пострадало

В Сети набирает популярность видео, на котором полицейский спасает кота, чья голова застряла в пластиковом пакете.

Американский телеканал WSLS 10 опубликовал видео, на котором полицейский пытается помочь черному коту с пакетом на голове. Животное, видимо, хотело перекусить и попало в неловкое положение. Судя по ролику, кот был полностью дезориентирован. Услышав шаги стража порядка, он отбежал от машины и съежился у стены дома.

Когда полицейский избавил зверька от пакета, он бросился на утек. За ним побежала собака, которая все это время внимательно наблюдала за происходящим. Видео было записано 6 декабря.

Ранее сообщалось, что в Астрахани спасли кота, который лапами примерз ко льду канала. Животное отправили в приют, где ему подыскивают хозяев.

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