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Питт откровенно высказался о своих романах после развода с Джоли

10:55
  • среда
  • 11 декабря 2019

Сколько женщин у него было?

Голливудский актер Брэд Питт, который продолжает судебную тяжбу со своей бывшей женой Анджелиной Джоли, рассказал об отношениях с женщинами после развода. 
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Брэд Питт признался в интервью New York Times, что он перестал читать статьи о себе примерно в 2004 году. По его словам, некоторые сплетни способны залезать в голову, как крысы, и надолго там поселяться, влияя на твою жизнь и работу. 

"Я не стараюсь изо всех сил избегать этого; я просто не ищу это, - сказал Питт по поводу слухов о себе. - Я не знаю, сколько женщин, по их мнению, у меня было за последние два или три года, и ничто из этого не является правдой". 

При этом актер отметил, что сейчас он не пытается скрываться от публики, как делал это раньше. "Большую часть 90-х я прятался. Внимание доставляло мне дискомфорт. Тогда я загнал себя в то место, где смог самого себя заключить в тюрьму. Сейчас я вышел оттуда и живу полной жизнью, и люди в основном кажутся мне довольно классными", - рассказал бывший муж Джоли. 

В текущем году на экраны вышли сразу два фильма с участием Питта - "Однажды в Голливуде" и "К звездам". 

Напомним, в 2016 году Анджелина Джоли подала заявление на развод с Брэдом Питтом. Она обвинила мужа в пьянстве и рукоприкладстве. Позднее Питт признался, что посещал клуб анонимных алкоголиков, где ему помогли справиться с зависимостью.

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