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В Москве объяснили, почему Меркель назвала Путина "победителем"

11:11
  • среда
  • 11 декабря 2019

Украину от распада удерживает позиция российского президента

Европейские лидеры давно поняли, что "цветная революция" не принесла на Украину долгожданной демократии. Кроме того,  Майдан принес проблемы и Европейскому союзу – в Незалежной продолжается гражданская война. И только последовательная позиция президента России удерживает Украину от новой революции и окончательного распада, уверен сенатор Игорь Морозов.
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"Поэтому, думаю, совершенно логично, что Меркель назвала Путина победителем. Именно его позиция предопределила жизнь на саммите. Поэтому Путин не оставил никаких сомнений у Меркель, что только исполнение Украиной Минских соглашений может привести страну к нормализации ситуации", — приводит слова сенатора РИА ФАН.

Саммит "нормандской четверки" прошел в Париже 9 декабря. После рабочего ужина, когда лидеры России, Франции, Германии и Украины направлялись на пресс-конференцию, Ангела Меркель обратилась к Владимиру Путину. "Сегодня ты победитель", — сказала канцлер Германии президенту России – как отмечают журналисты, без особой радости.

Что касается Зеленского, то, по мнению Морозова, в Париже он проиграл, показав себя слабым лидером. Украинский президент имел возможность опереться на поддержку лидеров Германии, Франции и России. Однако лидер Незалежной пошел на поводу у украинских радикалов, отказавшись от прямых переговоров с представителями непризнанных ДНР и ЛНР.

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