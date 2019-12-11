В Москве объяснили, почему Меркель назвала Путина "победителем"

Украину от распада удерживает позиция российского президента

Европейские лидеры давно поняли, что "цветная революция" не принесла на Украину долгожданной демократии. Кроме того, Майдан принес проблемы и Европейскому союзу – в Незалежной продолжается гражданская война. И только последовательная позиция президента России удерживает Украину от новой революции и окончательного распада, уверен сенатор Игорь Морозов.

"Поэтому, думаю, совершенно логично, что Меркель назвала Путина победителем. Именно его позиция предопределила жизнь на саммите. Поэтому Путин не оставил никаких сомнений у Меркель, что только исполнение Украиной Минских соглашений может привести страну к нормализации ситуации", — приводит слова сенатора РИА ФАН.

Саммит "нормандской четверки" прошел в Париже 9 декабря. После рабочего ужина, когда лидеры России, Франции, Германии и Украины направлялись на пресс-конференцию, Ангела Меркель обратилась к Владимиру Путину. "Сегодня ты победитель", — сказала канцлер Германии президенту России – как отмечают журналисты, без особой радости.

Что касается Зеленского, то, по мнению Морозова, в Париже он проиграл, показав себя слабым лидером. Украинский президент имел возможность опереться на поддержку лидеров Германии, Франции и России. Однако лидер Незалежной пошел на поводу у украинских радикалов, отказавшись от прямых переговоров с представителями непризнанных ДНР и ЛНР.

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