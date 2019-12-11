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Сябитова предсказала Петросяну серьезные проблемы с молодой женой

11:27
  • среда
  • 11 декабря 2019

Неравный брак - это риск

Телеведущая Роза Сябитова высказалась об отношениях 74-летнего Евгения Петросяна и его 30-летней помощницы Татьяны Брухуновой. По слухам, они поженились в декабре. 
Степаненко заговорила о суде после женитьбы Петросяна на молодой помощнице

"С точки зрения психологии, в этом браке очевидны серьезные проблемы в будущем. Но молодожены взрослые люди, и дают отчет своим поступкам и их последствиям", - написала ведущая "Давай поженимся" в Instagram. 

Такое заявление Сябитова сделала после того, как журналисты попросили ее прокомментировать информацию о новой пассии знаменитого юмориста.

"Я же за равные браки и по возрасту, и по деньгам", - отметила телезвезда. 

- Согласна на 100%, - пишут Сябитовой в комментариях. 

- Это их выбор! 

- В дедушки годится.

- Кто тело молодое хочет, кто деньги! Взаимная выгода! 

- История Джигарханяна повторяется. Она еще свои зубки покажет.

Слухи о романе Брухуновой и Петросяна появились летом прошлого года на фоне развода юмориста с Еленой Степаненко. Татьяна переехала в Москву из Тулы. Сначала она занималась сайтом Степаненко, а потом стала ассистентом Петросяна. Некоторое время она жила в квартире знаменитых супругов. 

Кстати, Петросян и Степаненко, которые прожили в браке больше 30 лет, до сих пор не разделили совместно нажитое имущество. По словам артистки, свадьба Петросяна и Брухуновой не отразится на его судебной тяжбе с экс-супругой. Она пожелала молодоженам счастья и здоровья. 

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