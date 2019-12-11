Сябитова предсказала Петросяну серьезные проблемы с молодой женой

Неравный брак - это риск

Телеведущая Роза Сябитова высказалась об отношениях 74-летнего Евгения Петросяна и его 30-летней помощницы Татьяны Брухуновой. По слухам, они поженились в декабре.

"С точки зрения психологии, в этом браке очевидны серьезные проблемы в будущем. Но молодожены взрослые люди, и дают отчет своим поступкам и их последствиям", - написала ведущая "Давай поженимся" в Instagram.

Такое заявление Сябитова сделала после того, как журналисты попросили ее прокомментировать информацию о новой пассии знаменитого юмориста.

"Я же за равные браки и по возрасту, и по деньгам", - отметила телезвезда.

- Согласна на 100%, - пишут Сябитовой в комментариях.

- Это их выбор!

- В дедушки годится.

- Кто тело молодое хочет, кто деньги! Взаимная выгода!

- История Джигарханяна повторяется. Она еще свои зубки покажет.

Слухи о романе Брухуновой и Петросяна появились летом прошлого года на фоне развода юмориста с Еленой Степаненко. Татьяна переехала в Москву из Тулы. Сначала она занималась сайтом Степаненко, а потом стала ассистентом Петросяна. Некоторое время она жила в квартире знаменитых супругов.

Кстати, Петросян и Степаненко, которые прожили в браке больше 30 лет, до сих пор не разделили совместно нажитое имущество. По словам артистки, свадьба Петросяна и Брухуновой не отразится на его судебной тяжбе с экс-супругой. Она пожелала молодоженам счастья и здоровья.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"