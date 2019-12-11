Угроза взрыва: в Екатеринбурге горит лакокрасочный завод (видео)

На место ЧП стянуты экстренные службы

На севере Екатеринбурга загорелся завод лакокрасочных изделий. Площадь пожара уже достигла 800 квадратных метров. Ему присвоен второй - повышенный - уровень сложности, передает "ТВ Центр".

В тушении задействованы десятки спасателей и спецтехники, но МЧС продолжают наращивать группировку в районе ЧП. Из-за большого количества взрывоопасных материалов внутри угроза взрыва очень высока. Есть риск обрушения кровли ангара.

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