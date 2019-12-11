Официально объявлено о дате и месте похорон Лужкова

Информацию подтвердили в пресс-службе мэра Москвы

Отпевание Юрия Лужкова совершит 12 декабря в храме Христа Спасителя Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Похоронят бывшего мэра Москвы в тот же день на Новодевичьем кладбище, сообщили в пресс-службе мэра столицы.

"Храм будет открыт для желающих проститься с 7:00, прощание продлится до 14:00", - заявил агентству РИА новости представитель семьи Лужкова. Ранее сообщалось, что для всех желающих проститься с бывшим мэром Москвы создана информационная линия

Юрий Лужков занимал должность столичного градоначальника с 1992 по 2010 годы. Экс-мэр скончался 10 декабря на 84-м году жизни.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"