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"Мы просто не продлили с ней договор": Брекоткин объяснил уход Михалковой из "Уральских пельменей"

11:59
  • среда
  • 11 декабря 2019

Актеры не спешат раскрывать всю правду

Юморист Дмитрий Брекоткин сказал, что Юлия Михалкова покинула шоу "Уральские пельмени" в том числе из-за денег. 
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"По поводу Юли - она выбрала свою карьеру, свою судьбу. Мы просто не продлили с ней договор. Она выдвинула свои какие-то условия, которые нам показались неприемлемыми", - заявил Брекоткин. 

Когда корреспондент портала E1.ru уточнил, шла ли речь о финансовых условиях со стороны Михалковой, артист ответил утвердительно. "И не только. Они [условия] скорее структурные", - туманно произнес звезда "Уральских пельменей". 

По словам Дмитрия Брекоткина, после ухода Михалковой коллектив опубликовал официальный комментарий с благодарностью и добрыми пожеланиями в адрес артистки. Пока коллектив не готов делать более откровенные заявления. 

Журналист поинтересовался, требовала ли артистка чаще показывать ее в кадре. "Я вам не скажу. Это корпоративные тайны, но смысл такой. Ограничимся официальной версией с улыбкой на лице", - заявил Брекоткин. 

Ранее стало известно, что после ухода из шоу Юлия Михалкова приняла участие в съемках детского КВН. Кроме того, красавица снимает кулинарную передачу и готовит свое ток-шоу с "интеллигентным юмором".

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