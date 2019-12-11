Стали известны подробности жестокого убийства студентки в Москве

Бойфренд девушки был судим за кражу

Подробности убийства 20-летней студентки филфака РУДН в Москве раскрыли близкие и соседи жертвы. Как рассказал 71-летний дедушка убитой, сожитель Анны, Константин, в 2018 году Константин получил срок за кражу. Он похитил у своей возлюбленной телефон и деньги, девушка написала на него заявление в полицию.

Когда молодой человек вышел на свободу, он предложил Анне снова сойтись. Девушка согласилась – при этом родным ничего об этом не сказала. История окончилась трагедией: ранее сообщалось, что дед приехал проведать внучку, получив от нее странное SMS-сообщение. "Дедуля, я плохо себя чувствую, целый день спала", - прочитал родственник. Его насторожило содержание сообщения – девушка никогда его так не называла.

Дверь в квартиру дед обнаружил закрытой на ключ. Позже, войдя в квартиру, он нашел завернутое в ковер тело Анны на балконе.

Соседка убитой рассказала, что всю ночь у 20-летней Анны играла музыка, доносились крики, ругань и женский плач. Ее сожитель бил кулаками в стены и предъявлял девушке какие-то обвинения. Шум продолжался до 5 утра, после чего соседка слышала только шаги одного человека. 23-летний уроженец Чувашии Константин скрылся до приезда полиции, пишет "МК".

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