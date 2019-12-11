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Рейтинг Google: Заворотнюк стала самой популярной женщиной на Украине

12:35
  • среда
  • 11 декабря 2019

Ее судьба никого не оставляет равнодушным

Компания Google опубликовала список самых популярных поисковых запросов на Украине за 2019 год. Чаще всего украинцы "гуглили" про украинского президента Владимира Зеленского, актрису Анастасию Заворотнюк и экс-лидера страны Петра Порошенко. Эти запросы относятся к категории "персона".
У дочери Анастасии Заворотнюк начались проблемы

Что касается общего спектра запросов, то здесь картина несколько иная. Больше всего жители Украины интересовались в интернете следующими темами, расположенными в порядке убывания популярности: последний сезон "Игры престолов", Зеленский, покойная певица Юлия Началова, президентские выборы в стране, Заворотнюк, сериал "Чернобыль" и шоу "Евровидение". 

Как сообщает "РБК-Украина", жители Незалежной часто искали в Сети фильм "Джокер", а также музыкантов MARUV, Децла и Билли Айлиш.

Еще выяснилось, с пониманием каких слов у украинских интернет-пользователей возникли трудности. В пятерку запросов "Что такое?" вошли "Томос", "Подагра", "Формула Штайнмайера", "Вислово", "Дебаты".

Отметим, что интерес украинцев к судьбе Анастасии Заворотнюк вполне объясним. Звезду сериала "Моя прекрасная няня" любят не только в России, но и за ее пределами. По данным СМИ, у нее обнаружили рак мозга в последней стадии после рождения дочки Милы. Актрису оперировали в Европе, после чего она легла на лечение в московскую больницу. Информацию о болезни подтвердили родственники Заворотнюк, однако точный диагноз семья не назвала.

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