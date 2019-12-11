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Американские астронавты сломали туалет на МКС

12:30
  • среда
  • 11 декабря 2019

Им приходится бегать в российский сегмент станции

Американцы на Международной космической станции снова сломали туалет. Санузел не работает, астронавтам приходится наведываться по нужде к российским коллегам.
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Космонавту Александру Скворцову эту информацию передали из подмосковного Центра управления полетами. Его предупредили, что из-за ремонтных работ в туалете американского сегмента астронавты будут пользоваться санузлом в российском отсеке.

Российский экипаж МКС - Александр Скворцов и Олег Скрипочка. На станции находятся также американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Мейр. Командир МКС -  итальянец Лука Пармитано.

В последний раз о неисправности туалета в американском секторе сообщалось в конце ноября. Стало известно, что санузел в модуле Tranquility не работает из-за постоянных индикаций о неисправности. Астронавты стали пользоваться пакетами для сбора мочи, которые хранятся в европейском модуле Columbus. Позже экипаж пришлось менять сепаратор, работоспособность туалета была восстановлена, сообщает РИА Новости. Ранее у американцев ломались также чайник и плита. Чинить технику пришлось россиянам.

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