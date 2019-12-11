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Путин обсудил проблемы трудоустройства россиян с ограниченными возможностями

14:39
  • среда
  • 11 декабря 2019

Президент обратил внимание на трудовую ориентацию молодых людей

В Кремле Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. Глава государства начал заседание с вопроса об оформлении данных о трудовой деятельности человека в электронном виде, передает "ТВ Центр".

Ряд законов, связанных с этим процессом, вступает в силу с нового года. Нововведение коснется порядка 60 миллионов человек. Работа будет проводиться на базе уже имеющихся систем учета, которые используют в пенсионном фонде - данные о сотрудниках работодатели начнут передавать уже в январе. Зашла речь и о трудоустройстве людей с ограниченными возможностями.

"У нас 12 миллионов человек  в стране с ограничениями по здоровью. И одна из ключевых проблем в этой связи и в этой сфере - это трудоустройство людей с ограничениями по здоровью, с инвалидностью. Мы так или иначе с разных сторон подходим к решению этого вопроса, постоянно этим занимаемся. Одно из, на мой взгляд, перспективных направлений - это трудовая ориентация молодых людей с ограничениями по здоровью. Проводится такой международный конкурс, который называется "Абилимпикс", в 2021-м году в России должно пройти мировое первенство", - сказал Путин.

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