Сайт президента Украины уличили в намеренной лжи

ДНР требует от Киева опубликовать точный текст коммюнике "нормандского" саммита

Киев в центре скандала после саммита "нормандской четверки". На сайте президента Украины опубликовали совместное заявление, сделанное по итогам форума, однако в переводе обнаружились принципиальные ошибки. В "Оппозиционной платформе - За жизнь" уверены: неточности были допущены намеренно, передает "ТВ Центр".

Так, в документе указано - стороны заинтересованы в согласовании всех правовых аспектов Закона об особом статусе Донецкой и Луганской областей. Однако в оригинальном тексте на английском языке ссылки на этот закон нет. Таким образом, поясняют оппозиционеры, офис президента сфальсифицировал важнейший аспект переговоров.

Отреагировали на ситуацию и в ДНР. Глава республики Денис Пушилин отметил, что Киев сузил понятие особого статуса до одного закона, хотя на самом деле речь идет о целом комплексе мер вплоть до поправок в конституцию. Именно на таких условиях была подписана формула Штайнмайера.

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