Собянин: станция "Кунцевская" свяжет три линии метро и МЦД-1

В столице идёт активное строительство западного участка Большой Кольцевой линии метро

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду потребовал ускорить строительство станции метро "Кунцевская" Большой кольцевой линии. Глава города отметил, что эта станция очень важна. Она позволит разгрузить не только соседние ветки метро - Арбатско-Покровскую и Филёвскую, но и станет пересадочной для пассажиров первой линии МЦД.

На поверхности будущей станции БКЛ "Кунцевская" завершается сборка многотонного проходческого щита. Большая "Надежда" пришла из Северной столицы, передает "ТВ Центр".

Десятиметровый тоннелепроходческий комплекс уже использовался при строительстве метро в Санкт-Петербурге. В Москве "Надежда" проложит трехкилометровый двухпутный тоннель от станции Большой кольцевой линии "Кунцевская" до станции "Давыдково"

Строительство западного участка БКЛ ведётся с 2018 года. Общая протяженность - 9 километров, 4 станции - от "Хорошевской" до "Кунцевской". Густонаселенные районы вдоль Рублевского шоссе получат сразу несколько новых узлов общественного транспорта. В будущем станция "Кунцевская" БКЛ станет пересадочной на одноименные станции Филевской и Арбатско-Покровской линий метро, а также МЦД-1.

"Сама станция чрезвычайно важная, потому что она находится в месте пересечения целого ряда магистралей: Арбатско-Покровской линии, Филевской линии метро, будущей БКЛ, МЦД-1. То есть это один из самых крупных транспортно-пересадочных узлов. Он и сегодня перегружен уже. Поэтому нужно как можно быстрее реализовать этот проект так, чтобы убрать строительную площадку и дать возможности комфортно пользоваться станциями метрополитена и переходами на другие линии", - сказал Собянин.

Задача подрядчиков - уложиться в сроки. Уже выполнены работы по устройству ограждающих конструкций станции. Завершается разработка грунта.

Открытие западного участка Большой кольцевой линии от станции "Хорошёвская" до станции "Кунцевская" улучшит транспортное обслуживание жителей сразу нескольких районов Москвы: Хорошёво-Мнёвники, Кунцево, Филёвский парк, Фили-Давыдково.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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