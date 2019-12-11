Банк России выпустил памятные монеты к 75-летию Победы

Как они будут выглядеть?

К 75-летию победы в Великой отечественной войне Банк России выпустил в обращение памятные монеты. Серебряные номиналом 3 и 25 рублей, золотую 50-рублёвую, а также из недрагоценного металла номиналом 10 рублей, передает "ТВ Центр".

Кроме того, впервые выпущена серия, посвященная конструкторам оружия Великой Победы. Они сделаны из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей. Всего монет будет 19, у каждой тираж - 1 миллион. В этом году в обращение поступили 9. На них изображена модель оружия - ружьё, пушка, танк, самолет или подводная лодка - а в нижней части фамилия создавшего его конструктора.

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