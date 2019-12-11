Самолет загорелся при посадке: в Шереметьеве отработали ликвидацию ЧП

Спасатели провели учения

Самолёт загорелся в результате аварийной посадки в одном из столичных аэропортов. На борту почти 100 пассажиров, в том числе дети с ограниченными возможностями. Экипаж проводит эвакуацию с помощью надувных трапов. Так могли бы выглядеть сообщения о реальном ЧП, но в данном случае ситуация была смоделирована и всё для того, чтобы службы смогли как можно лучше отработать навыки грамотных действий во время настоящего происшествия.

Код "Красный" означает аварийную ситуацию. У самолета, на борту которого 82 человека, отказал левый двигатель. Экипаж смог посадить воздушное судно, однако сразу после приземления турбина загорелась. Затем пламя перебросилось и на фюзеляж Ту-134. Эти лайнеры давно сняли с полетов. Происшествие – лишь легенда учений, передает "ТВ Центр".

В Шереметьеве отработали взаимодействие служб аэропорта и областных спасателей. У самолета при посадке не открылась одна из стоек шасси. Пилот посадил лайнер "на брюхо", отчего загорелся двигатель и низ фюзеляжа.

О том, что предстоит непростая посадка, в аэропорту знают заранее. Экстренные службы переводят на боевое дежурство и распределяют вдоль взлетно-посадочной полосы. Дорога каждая секунда – и у пожарных секунд всего 180.

Это время отведено на то, чтобы прибыть непосредственно на место происшествия и начать тушение. В каждой пожарной машине - 12 тонн воды, полторы тонны пенообразователя и углекислотная установка. Насос выбрасывает 9 тонн жидкости в минуту.

Спасатели отработали и эвакуацию условных пострадавших с борта самолета. На носилках их доставили в кареты скорой помощи, а затем в лечебные учреждения. Оперативный доступ сторонних служб – будь то дополнительные пожарные машины или кареты скорой помощи - на режимный объект - непростая задача.

После ликвидации пожара и спасения людей на месте происшествия должны работать следователи, а в штабе с пострадавшими и их родственниками – психологи. Но их труд сегодня, к счастью, не потребовался.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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