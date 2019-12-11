Московская городская военная прокуратура проведет прием граждан

Он состоится в четверг

12 декабря в Московской городской военной прокуратуре пройдет ежегодный общероссийский день приёма граждан. Об этом сообщает "ТВ Центр".

С 12 часов дня и до 8 вечера руководство ведомства будет принимать военнослужащих, военных пенсионеров и членов их семей. На Хорошевском шоссе для этого организовано специальное помещение, оснащенное в том числе аудио и видеосвязью.

Кроме того, внимание будет уделено обращениям, поступившим через приёмную президента России. Получить ответы на свои вопросы можно будет также в 231-ой и 317-ой военных прокуратурах, а также в поселение Рязановское.

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