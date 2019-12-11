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Российский скрипач получил миллионный штраф за вывоз скрипки

15:50
  • среда
  • 11 декабря 2019

Суд оштрафовал скрипача за попытку провезти скрипку на гастроли

Более миллиона рублей - такой штраф по решению суда должен выплатить музыкант Николай Манагадзе за то, что в мае этого года пытался провезти через границу старинную скрипку, передает "ТВ Центр".

Манагадзе прилетел в Москву на конкурс имени Чайковского в мае вместе со скрипкой XVIII века, которую он арендует у швейцарского фонда. По словам музыканта, на Домодедовской таможне отказались оформлять ввоз ценного инструмента, мотивируя тем, что артист - гражданин России.

Этот документ понадобился через три дня, когда Манагадзе улетал на гастроли в Дубай. Как утверждают на таможне, получить необходимое подтверждение можно было в Министерстве культуры. Но дело происходило в праздники, и оформить документ оказалось невозможным. В итоге, скрипку изъяли и когда вернут – неизвестно.

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Изъятая старинная скрипка
Изъятая старинная скрипка
Скрипач Николай Манагадзе
Скрипач Николай Манагадзе
Изъятая старинная скрипка
Изъятая старинная скрипка
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