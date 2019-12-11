"Московский комсомолец" отмечает вековой юбилей

Газета выходит по всей России

В среду исполняется 100 лет газете "Московский комсомолец". Впервые она вышла в свет 11 декабря 1919 года под названием "Юный коммунар". Потом именовалась "Юным ленинцем". Но вскоре приобрела своё нынешнее название. И с ним пережила смену веков, экономических формаций и социальных устоев, оставаясь популярной.

В редакции бережно хранят старые подшивки. Пожелтевшие, зачитанные до дыр страницы. Газету трижды переименовывали и даже закрывали - когда все журналисты ушли на фронт. Но "Московский комсомолец" выдержал всё и стал изданием на все времена, где звучали самые яркие голоса эпохи.

Сегодня редакция намного больше, да и газета выходит не только в Москве, но и по всей России и еще в 13 странах мира. Для многих "Московский комсомолец" стал школой журналистики. Здесь всегда - горящие глаза, поиск нового, свой стиль и взгляд, особая интонация. Статьи, которых ждут и которым верят.

"Приходят письма в редакцию, сотни людей благодарят: кому-то мы помогли квартиру получить, кого-то устроить в школу, кому-то - вылечиться в больнице. Если ты поможешь хотя бы одному человеку в каждой газете - уже тысячи людей поймут, что печатное слово и журналистика - одна из самых важных профессий сегодня", - рассказал главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев.

О жизни, о людях и для людей. Весь юбилейный год "Московский комсомолец" проводил праздники для своих читателей – и это тоже уже традиция, каких в редакции немало.

Целый век газета жила вместе со страной и вместе с ней менялась. Екатерина Деева помнит, как 30 лет назад статьи набирали на печатных машинках и отправляли гранки по пневматической почте. Сегодня сайт "МК" - в пятёрке самых крупных СМИ рунета.

Но и бумажная версия не теряет своего читателя. В редакции знают: люди верят печатному слову – и газета будет жить еще долго.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

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