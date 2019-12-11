ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лавров обеспокоился гиперактивностью НАТО

13:00
  • среда
  • 11 декабря 2019

Действия альянса означают милитаризацию Европы

Усиление активности Североатлантического альянса у границ России и Белоруссии беспокоит Москву. Тревожит и решение о наращивании бюджетов стран-участниц НАТО. Глава МИД России Сергей Лавров уверен, что такие действия ведут к милитаризации Европы.
Лавров: США уже не остановят "Северный поток-2"

"Эти шаги ведут к милитаризации Европы и осуществляются вопреки обязательствам не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других", - сказано в послании министра. Текст письма зачитали на открытии научной конференции памяти Громыко в МГИМО.

Сам же Сергей Лавров тем временем комментирует реакцию американских конгрессменов на его встречу с Дональдом Трампом. Их возмутил тот факт, что глава российского МИДа провел переговоры с американским президентом в закрытом для прессы формате. В частности, влиятельный конгрессмен Адам Шифф назвал эту встречу "победой российской пропаганды".

Лавров назвал заявления Шиффа абсурдными. Министр предположил, что скоро и российских дипломатов, как и российских спортсменов, начнут обвинять в употреблении допинга, пишет "Комсомольская правда".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Военнослужащие сил НАТО
Военнослужащие сил НАТО
Сергей Лавров и Йенс Столтенберг
Сергей Лавров и Йенс Столтенберг
Военная техника сил НАТО
Военная техника сил НАТО
Военнослужащие армии Эстонии в системе сил НАТО
Военнослужащие армии Эстонии в системе сил НАТО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.