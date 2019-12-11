Лавров обеспокоился гиперактивностью НАТО

Действия альянса означают милитаризацию Европы

Усиление активности Североатлантического альянса у границ России и Белоруссии беспокоит Москву. Тревожит и решение о наращивании бюджетов стран-участниц НАТО. Глава МИД России Сергей Лавров уверен, что такие действия ведут к милитаризации Европы.

"Эти шаги ведут к милитаризации Европы и осуществляются вопреки обязательствам не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других", - сказано в послании министра. Текст письма зачитали на открытии научной конференции памяти Громыко в МГИМО.

Сам же Сергей Лавров тем временем комментирует реакцию американских конгрессменов на его встречу с Дональдом Трампом. Их возмутил тот факт, что глава российского МИДа провел переговоры с американским президентом в закрытом для прессы формате. В частности, влиятельный конгрессмен Адам Шифф назвал эту встречу "победой российской пропаганды".

Лавров назвал заявления Шиффа абсурдными. Министр предположил, что скоро и российских дипломатов, как и российских спортсменов, начнут обвинять в употреблении допинга, пишет "Комсомольская правда".

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