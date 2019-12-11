"Началось": Галкин заметил изменения в поведении подросших детей

У них появились секреты от родителей
Телеведущий Максим Галкин показал милое и смешное видео с детьми, на котором Гарри уговаривает Лизу сохранить от отца их тайну.
"Началось. Секреты, понимаешь ли!" - написал Галкин в Instagram, опубликовав видео, на котором дочка Галкина и Примадонны собирается рассказать папе что-то важное, но брат ее одергивает. "Это секрет, Лиз!" - говорит Гарри.
Телеведущий попросил малышей рассказать на камеру что-нибудь, не относящееся к разряду секретного, однако остался неуслышанным. В итоге он принялся снимать уморительного шпица Марусю. Собака сидела на кресле и внимательно слушала детский лепет.
- Классные! - написал композитор Игорь Крутой.
- Уже взрослые.
- Какие же они у Вас классные, с ними всегда весело.
- Обаяшки.
- Лиза растет, все чаще капризничает. Гарик посговорчивее.
- Можно к вам рабом?
Ранее Максим Галкин показал, с какой радостью Алла Пугачева и дети встречают его дома с работы. "Каждое возвращение домой - это маленькое счастье", - написал телеведущий.
Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
- "Что-то оригинальное": Пугачева с Галкиным не позвали Киркорова на годовщину
- "Беспокойный день": работа разлучила Галкина с Пугачевой
- Пока Галкин на работе: Пугачева появилась на людях с другим мужчиной
- Дочь Пугачевой и Галкина написала книгу
- "Нам нужно помыться": как дети Пугачевой и Галкина заслужили обед (видео)