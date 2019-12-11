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"Началось": Галкин заметил изменения в поведении подросших детей

13:20
  • среда
  • 11 декабря 2019

У них появились секреты от родителей

Телеведущий Максим Галкин показал милое и смешное видео с детьми, на котором Гарри уговаривает Лизу сохранить от отца их тайну. 
Галкин показал прыгающую от счастья Пугачеву в красных шортах

"Началось. Секреты, понимаешь ли!" - написал Галкин в Instagram, опубликовав видео, на котором дочка Галкина и Примадонны собирается рассказать папе что-то важное, но брат ее одергивает. "Это секрет, Лиз!" - говорит Гарри. 

Телеведущий попросил малышей рассказать на камеру что-нибудь, не относящееся к разряду секретного, однако остался неуслышанным. В итоге он принялся снимать уморительного шпица Марусю. Собака сидела на кресле и внимательно слушала детский лепет.  

- Классные! - написал композитор Игорь Крутой.

- Уже взрослые.

- Какие же они у Вас классные, с ними всегда весело.

- Обаяшки.

- Лиза растет, все чаще капризничает. Гарик посговорчивее. 

- Можно к вам рабом?

Ранее Максим Галкин показал, с какой радостью Алла Пугачева и дети встречают его дома с работы. "Каждое возвращение домой - это маленькое счастье", - написал телеведущий. 

 

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