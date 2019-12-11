"До болезни мог отжаться сто раз": Корчевников рассказал о своем состоянии

Он пока не исполнил свою давнюю мечту

37-летний телеведущий Борис Корчевников рассказал о своем здоровье и о поиске второй половинки.

"Надеюсь поправить здоровье, а все остальное - как Бог даст", - заявил Корчевников, у которого несколько лет назад обнаружили доброкачественную опухоль. По словам телеведущего, примерно раз в месяц он занимается в зале боксом. Он давно мечтал записаться в секцию самбо, но пока не нашел на это время.

"Пока весь мой спорт - отжимания и подтягивания дома по утрам, и только. До недавней болезни мог отжаться сто раз. Надеюсь вернуть эту планку", - цитирует телезвезду "СтарХит".

Борис Корчевников признался, что часто ходит в храм возле дома. Он заметил, что если день начинается с литургии, то все дела у него решаются успешнее. "Наверное, просишь у высших сил послать вторую половинку?" - спросил у него журналист. "Нет. Бог и без просьбы знает, кто и в какой момент нам нужен, а кто нет", - ответила знаменитость.

Корчевников сказал, что не хотел бы публично говорить о личной жизни, пытаясь при этом сохранить искренность. "Будет рисовка, не хочу, да и со стороны всегда виднее", - заявил он.

Ранее ведущий программы "Судьба человека" признался, что в детстве ему отчаянно не хватало отца, а мать в воспитательных целях возложила на него вину за уход мужа.

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