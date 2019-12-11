Борис Джонсон спрятался от журналистов в холодильнике (видео)

Ведущие обвинили премьера в трусости

Очередной скандал в Соединенном королевстве. Премьер Борис Джонсон прятался от журналистов в холодильнике, пока его помощник нецензурно выражался в прямом эфире.

Премьер-министр совершает "молочный тур" по Великобритании: он встречается с избирателями перед грядущими выборами, и раздает им молоко по утрам. За очередной раздачей наблюдали журналисты – в том числе представители утреннего шоу телеканала ITV.

Помощник Джонсона, увидев корреспондента ITV и телекамеру, выругался – что вызвало бурную реакцию у ведущих программы Пирса Моргана и Сюзанны Рейд. Журналист все же пробился к Джонсону и напомнил премьеру о его обещании – ответить на вопросы в утреннем шоу телеканала.

"Хорошо, я буду с вами через секунду", - ответил британский премьер. После чего повернулся и стремительно скрылся в холодильнике, откуда раньше он выносил молоко.

Ведущие обвинили премьера в трусости. А пресс-служба Джонсона позже заявила, что помощник политика не ругал журналиста – это было обычное выражение эмоций, пишет Mirror.

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