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Стартовал прием заявок на участие в конкурсе "Новатор Москвы"

13:50
  • среда
  • 11 декабря 2019

Принять участие в конкурсе могут индивидуальные изобретатели и коллективы до пяти человек

Открыт прием заявок на присуждение премий мэра столицы для изобретателей "Новатор Москвы". Принять участие в конкурсе могут индивидуальные изобретатели и коллективы до пяти человек.

Как рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина, победителей определят в трех категориях "Проект будущего", "Меняющие реальность" и "Лидеры инноваций". Участники будут претендовать на 15 премий и столько же поощрительных призов.

"В каждой номинации выделено пять направлений: "Искусственный интеллект и IT-технологии", "Городская среда", "Медицина и фармацевтика", "Транспорт" и "Энергетика". В финал выйдут 30 проектов - по два на каждое направление во всех трех номинациях. 15 из них станут обладателями премий", - цитирует Наталью Сергунину официальный сайт мэра Москвы.

По словам заммэра, Москва - лидер по уровню патентной активности в России. В 2018 году столичные изобретатели подали 7485 заявок на изобретения, что составляет почти треть от общего числа по всей стране. Коэффициент изобретательной активности (число патентных заявок на изобретения в расчете на 10 тысяч человек) в столице достигает 5,98, по России - 1,7.

В номинации "Проект будущего" могут быть представлены проекты, у которых есть охранный документ, удостоверяющий исключительное право или авторство участников конкурса. В номинации "Меняющие реальность" участвуют проекты, имеющие модель организации бизнеса и коммерциализации, которая содержит анализ рынка и оценку рыночной привлекательности проекта. Номинация "Лидеры инноваций" создана для проектов, которые уже приносят прибыль.

В состав экспертной комиссии войдут представители правительства Москвы, научного сообщества, высокотехнологичных компаний, представители бизнеса и субъектов инновационной деятельности. Подать заявку можно с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00 по адресу: улица Тверская, дом 9. Необходимо личное присутствие. Телефон: +7 (495) 620-20-00 (добавочный 11-422).

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