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Колобков: у России есть все основания оспорить решение WADA

14:54
  • среда
  • 11 декабря 2019

В понедельник исполком WADA единогласно принял решение лишить соответствия Российское антидопинговое агентство

У России есть все основания, чтобы оспорить решение Всемирного антидопингового  агентства об отстранении нашей страны от международных соревнований на 4 года. Об этом в среду заявил министр спорта Павел Колобков, передает "ТВ Центр".

По его словам  российские эксперты представили свою позицию, у них такая же база данных, как у ВАДА. А на все вопросы есть ответы.

"Есть определенная процедура, если оно будет обжаловано или с ним не согласится РУСАДА, оно может только вступить в силу только после решения суда. Мне кажется, что спортсмены наоборот должны  друг друга поддерживать,  а не противопоставлять себя "чистым" спортсменам из других  стран. Это  неправильная  позиция, когда  я выступал, то всегда поддерживал своих коллег из других стран. Мне эта позиция непонятна, мне кажется, она достаточно политизирована", - сказал Колобков.

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