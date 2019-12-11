Колобков: у России есть все основания оспорить решение WADA

В понедельник исполком WADA единогласно принял решение лишить соответствия Российское антидопинговое агентство

У России есть все основания, чтобы оспорить решение Всемирного антидопингового агентства об отстранении нашей страны от международных соревнований на 4 года. Об этом в среду заявил министр спорта Павел Колобков, передает "ТВ Центр".

По его словам российские эксперты представили свою позицию, у них такая же база данных, как у ВАДА. А на все вопросы есть ответы.

"Есть определенная процедура, если оно будет обжаловано или с ним не согласится РУСАДА, оно может только вступить в силу только после решения суда. Мне кажется, что спортсмены наоборот должны друг друга поддерживать, а не противопоставлять себя "чистым" спортсменам из других стран. Это неправильная позиция, когда я выступал, то всегда поддерживал своих коллег из других стран. Мне эта позиция непонятна, мне кажется, она достаточно политизирована", - сказал Колобков.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"