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Кремль оценил сообщения о "победителе" парижского саммита

13:48
  • среда
  • 11 декабря 2019

У участников была одна цель

Участники саммита "нормандской четверки" в Париже преследовали одну цель. Все хотели восстановить реальные усилия по поискам урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Так что разговоры о том, кто победил, неуместны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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"Здесь, наверное, неуместно говорить о том, кто был победителем, кто был проигравшим на этом саммите. Потому что все преследовали одну цель - это возобновить работу "нормандского формата" после длительного перерыва и возобновить реальные усилия по поискам урегулирования конфликта на юго-востоке Украины", - сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля подчеркнул, что сделаны важные шаги для достижения названной цели. Однако еще больше предстоит сделать.

Слова канцлера Германии, произнесенные после рабочего ужина в Париже 9 декабря, ранее привел "Коммерсант". По данным издания, Ангела Меркель назвала президента России Владимира Путина "победителем".

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