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Собянин рассказал о ходе строительства станции "Кунцевская" БКЛ

14:01
  • среда
  • 11 декабря 2019

Она свяжет три линии метро и МЦД-1

Сергей Собянин заявил о необходимости ускорить строительство станции "Кунцевская" Большой кольцевой линии московского метро. В среду мэр осмотрел ход работ на будущей станции.

"Станция чрезвычайно важная, потому что она находится в месте пересечения целого ряда магистралей: Арбатско-Покровской линии, Филевской линии метро, будущей БКЛ, МЦД-1. То есть это один из самых крупных транспортно-пересадочных узлов. Он и сегодня перегружен уже. Поэтому нужно как можно быстрее реализовать этот проект так, чтобы убрать строительную площадку и дать возможности комфортно пользоваться станциями метрополитена и переходами на другие линии", - сказал Собянин.

Работы на будущей станции ведутся по графику. Ввод намечен на 2021 год. Сейчас уже полностью вырыт котлован, ведется сборку щита. 1 февраля начнется проходка тоннеля в сторону станции "Давыдково".

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