Самолет совершил аварийную посадку без шасси

Пассажиры спасены

Аварийную посадку без шасси совершил в аэропорту Коста-Рики легкомоторный самолет Piper PA-34 Seneca. Четверо туристов, как и оба пилота, не пострадали.

За штурвалом самолета находился пилот с семилетним стажем, 49-летний Альваро Чаварра. На борту, кроме второго пилота - четыре туриста. Они должны были приземлиться в городе Алахуэла и пересесть на стыковочный рейс в американский Хьюстон.

Во время полета обнаружилась неисправность шасси. Чаварра проинструктировал пассажиров, а затем стал летать над аэродромом, вырабатывая топливо. Когда топлива почти не осталось, летчик пошел на снижение без шасси. Самолет сначала приземлился на газон, потом проскользил по траве и выкатился на взлетно-посадочную полосу.

Ожидавшая самолет пожарная машина тут же залила ВПП пеной. Туристы и экипаж успешно покинули лайнер, никто не пострадал.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"