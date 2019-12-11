"Это непристойно": Петросяна возмутила шумиха вокруг свадьбы

Он не стал опровергать слухи

Народный артист РСФСР Евгений Петросян впервые прокомментировал новость о женитьбе на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой.

Знаменитый юморист побывал в Московском театре Олега Табакова, где насладился спектаклем "Ревизор". Петросян решил поделиться с поклонниками впечатлениями от увиденного, но не смог промолчать о шумихе вокруг своей предполагаемой свадьбы.

"В то время, как СМИ издеваются и разбирают по косточкам мою личную жизнь, сознавая свою безнаказанность, причем разбираются в том, чего они абсолютно не знают, что является, с моей точки зрения, позором, непристойным поведением, оскорблениями и клеветой. В это постыдное для российских СМИ время я побывал на настоящем театральном празднике", - написал возмущенный артист в Instagram.

Одна из его фанаток предположила, что через несколько минут журналисты дадут новость с опровержением информации о женитьбе Петросяна и Брухуновой. Юморист ответил ей: "Ничего не опровергал и не утверждал. Я сказал, что вмешиваться в мою личную жизнь они не имеют права. Это непристойно".

- Потрясающий спектакль. Спасибо за чудесный праздник в серых юридических буднях, - написал звездный адвокат Сергей Жорин, который пришел в театр вместе с Петросяном.

- Мне нравится артист, его творчество. А как он живет и с кем - это уже его личное дело, - пишут интернет-пользователи.

- Вы известная личность. И многими любимы. Поэтому Вас всегда будут обсуждать.

- Для меня Петросян был и будет величайшим и любимым артистом! А в остальном можно только ему позавидовать!

- А мне так вообще все равно, кто там с кем. Это личное дело каждого.

- Да вообще все равно на вашу личную жизнь. Своих геморроев хватает в жизни, еще не хватало в ваших ковыряться.

Ранее СМИ сообщили, что 74-летний Петросян и 30-летняя Брухунова поженились в начале декабря. Слухи о их романе появились летом прошлого года на фоне развода юмориста с Еленой Степаненко.

Татьяна Брухунова переехала в Москву из Тулы. Сначала она занималась сайтом Степаненко, а потом стала ассистентом Петросяна. Некоторое время она жила в квартире знаменитых супругов.

Петросян и Степаненко, которые прожили в браке больше 30 лет, до сих пор не разделили совместно нажитое имущество. Артистка, сохраняя завидное самообладание, пожелала молодоженам здоровья и счастья.

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