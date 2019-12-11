Алдонин о дочери от Началовой: Приложу все усилия, чтобы Вера не чувствовала себя сиротой

Вера держит боль в себе

Футболист Евгений Алдонин стал больше внимания уделять своей дочери Вере, которая в этом году осталась без мамы – Юлии Началовой.

Отец и дочь и раньше часто виделись, однако сейчас 12-летняя девочка как никогда раньше нуждается в заботе и поддержке, пишет teleprogramma.pro.

"Вера очень хорошо держится. Может, держит в себе и не показывает. Либо до конца не осознает, что произошло <…> С Верой мы в постоянном диалоге. Приложу все усилия, чтобы не чувствовала себя сиротой", - рассказал о состоянии дочери Алдонин.

Спортсмен и его новая жена Ольга взяли на себя все заботы о воспитании Верочки. Она хорошо учится и делает большие успехи в музыке – недавно Вера победила в большом музыкальном детском конкурсе и записала песню для школьного мюзикла на английском языке.

Раньше Вера хотела стать архитектором, но после смерти матери ее жизненные цели изменились – она решила связать свою жизнь с музыкой и актерским ремеслом. Любящий отец поддерживает дочь во всех начинаниях, но не до конца уверен, сможет ли отпустить Веру для за границу ради творческого роста.

"В Москве большой диапазон, чем можно заниматься. В Голливуд нет. Самой в Голливуд? Здесь много обстоятельств и нюансов, но я бы Веру не отпустил", - отметил Алдонин.

Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года от острой сердечной недостаточности, которая стала следствием отека легких. Певице было всего 38 лет. Ее похоронили на Троекуровском кладбище.

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