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Дапкунайте рассказала о переменах в жизни после рождения сына

15:02
  • среда
  • 11 декабря 2019

Она говорит с мальчиком по-литовски

56-летняя актриса Ингеборга Дапкунайте впервые подробно рассказала о своем трехлетнем сыне Алексе. 
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Заслуженная артистка Литовской ССР призналась, что рождение ребенка изменило ее жизнь. Сын вдохновляет ее и придает энергию. 

"Не могу одним словом определить, что именно изменилось, это не вопрос, лучше или хуже. Жизнь просто стала другой, она наполнена теперь новым смыслом", - цитирует Дапкунайте ok-magazine.ru

По словам актрисы, она часто путешествует с сыном. Разговаривает она с ним по-литовски. Малыш встает рано, поэтому Дапкунайте редко удается долго поспать. Впрочем, ее это нисколько не смущает. 

Ингеборга Дапкунайте рассказала, что Алекс растет смышленым мальчиком. Недавно она установила на смартфон приложение для съемок фильма, но вскоре его потеряла. Сын попросил дать ему телефон и быстро нашел то приложение. 

Напомним, Дапкунайте была замужем три раза. В 2017 году она развелась с адвокатом Дмитрием Ямпольским. В том же году у нее родился сын. Имя отца она держит в секрете. О появлении на свет первенца актриса рассказала примерно через год после родов. Звезда признавалась, что боялась стать матерью, однако ее страхи оказались напрасными: ей удается и работать, и наслаждаться материнством. 

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