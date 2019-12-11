Обезглавленное тело фотографа нашли на автобусной остановке в Подмосковье

Москвич отправился в лес снимать животных

Тело мужчины без головы обнаружено на автобусной остановке недалеко от Лосино-Петровского в Подмосковье. 37-летний москвич днем ранее отправился в лес, он собирался снимать животных.

"10 декабря в поле вблизи автобусной остановки в деревне Никифорово городского округа Лосино-Петровский без головы обнаружено тело 37-летнего москвича, давность наступления смерти которого составляет около суток", - сообщили в Главном следственном управлении СК России по Московской области.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Место происшествия осмотрели криминалисты, проводятся судебно-медицинские экспертизы, передает ТАСС.

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