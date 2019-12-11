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У Путина нет времени смотреть "Слугу народа" с Зеленским

15:12
  • среда
  • 11 декабря 2019

Президент России вообще не смотрит сериалы

Владимир Путин не смотрел сериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли. Едва ли президент России будет смотреть его в будущем – у российского лидера нет на это времени, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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"Он не смотрит сериалы, поэтому я убежден, что он не смотрел, и убежден, что смотреть не будет. Ибо времени у него нет", - сказал журналистам Дмитрий Песков.

Показ сериала начинает 11 декабря телеканал ТНТ. Его автор – студия "Квартал 95". Эта компания выросла из команды КВН, капитаном которой был Владимир Зеленский. Три сезона сериала, главную роль в котором исполняет нынешний президент Украины,  показывал в 2015-2017 годах украинский телеканал "1+1", позже его приобрел стриминговый гигант Netflix.

Дмитрий Песков не знал о планах ТНТ показать украинский сериал. Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что ТНТ – частный телеканал, и какого-либо разрешения от Кремля на показ той или иной программы ему не требуется, передает ТАСС.

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