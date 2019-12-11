Двухлетний мальчик умер из-за опоздавшего на работу врача

Замены в больнице не было

Во Владимире пойдет под суд врач, из-за халатности которого умер двухлетний мальчик.

В сентябре 2013 года в больницу №2 попал мальчик с диагнозом "острая респираторная вирусная инфекция". Ему потребовалась реанимация, однако ответственный за организацию работы отделения анестезиологии и реанимации Сергей Манухин в этот день опоздал на работу и не обеспечил себе замену.

Не дождавшись помощи, мальчик скончался от острой дыхательной недостаточности, пишет ТАСС. После случившегося родственники обратились к главе СКР Александру Бастрыкину, чтобы центральный аппарат разобрался в произошедшем.

Кроме того, следователи также завершили расследование в отношении Лидии Поповой, врача-стоматолога из Наро-Фоминска, которая без консультации хирурга-стоматолога вскрыла полость зуба пятилетней девочки, куда в последствии попала инфекция. Отсутствие контроля со стороны врача повлекло прогрессирование воспалительного процесса и через семь дней девочка скончалась.

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