"Снежочек будет, но мало": москвичам пообещали европейские зимы

К середине века

Зимы в Москве вскоре станут малоснежными и теплыми, и будут похожи на зимы в Восточной Европе. Такой прогноз дал член Международной ассоциации исследователей городского климата Павел Константинов.

По его словам, европейский и московский климат теплеют синхронно. Однако лето жарче не становится, но зимы ощутимо теплеют. В Европе эта тенденция не сильно заметна, поскольку там зимний период и так преимущественно малоснежный.

"Можно нас приравнивать к Восточной или Центральной Европе, где у них есть снежочек, но его мало. Можно говорить о сближении к середине века, но у нас ни к 2050, ни к 2100 бесснежной зимы не будет", - сказал Константинов в интервью РИА Новости.

Нынешний декабрь пока выдался достаточно теплым, преобладают плюсовые температуры, из-за чего снежный покров никак не установится. По словам ученого, пока утверждать, что такая погода в декабре в Центральной России будет каждый год, нельзя.

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