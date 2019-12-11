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Доказано на червях: стресс способен продлевать жизнь

15:48
  • среда
  • 11 декабря 2019

Секрет долголетия раскрыт?

Урсула Якоб и Дафна Базопулу из Мичиганского университета в США установили, что стресс, испытанный в раннем возрасте, может снижать вероятность возникновения возрастных заболеваний, включая деменцию и болезнь Альцгеймера.
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Наблюдая за круглыми червями C. Elegans, ученые заметили, что животные, чьи клетки производили больше окислителей и свободных радикалов на раннем этапе своего существования, жили дольше своих сородичей. Как пояснили исследователи, окислители и свободные радикалы вырабатываются в результате так называемого окислительного стресса. Он возникает в результате физических упражнений и ограничения калорий.

Оказалось, что испытанный в начале жизни стресс позволяет организму эффективнее сопротивляться стрессу в зрелом возрасте. 

"Если бы продолжительность жизни определялась исключительно генами и окружающей средой, мы ожидали бы, что генетически идентичные черви, выращенные на одной и той же чашке Петри [лабораторный сосуд в форме цилиндра - прим. ТВЦ.RU], умрут примерно в одно и то же время, но это не так. Некоторые черви живут только три дня, в то время как другие хорошо себя чувствуют после 20 дней", - сказала Урсула Якоб. Ее слова приводятся на сайте Мичиганского университета. 

По мнению ученых, стресс на ранних этапах жизни может тормозить старение и препятствовать возникновению возрастных заболеваний.

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