ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Объявлены лауреаты премии "Большая книга"

16:00
  • среда
  • 11 декабря 2019

В столице состоялось награждение

В Москве наградили лауреатов национальной литературной премии "Большая книга". Церемония в Доме Пашкова прошла уже в четырнадцатый раз, сообщает "ТВ Центр".

Первое место жюри присудило сразу трём авторам - Олегу Лекманову,  Михаилу Свердлову и Илье Симановскому - за книгу "Венедикт Ерофеев: посторонний". Важный этап определения победителей - читательское голосование. В нём в этом году первой оказалась Гузель Яхина с романом "Дети мои", но жюри присудило ей третью премию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Премии "Большая книга"
Премии "Большая книга"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.