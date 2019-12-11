Объявлены лауреаты премии "Большая книга"

В столице состоялось награждение

В Москве наградили лауреатов национальной литературной премии "Большая книга". Церемония в Доме Пашкова прошла уже в четырнадцатый раз, сообщает "ТВ Центр".

Первое место жюри присудило сразу трём авторам - Олегу Лекманову, Михаилу Свердлову и Илье Симановскому - за книгу "Венедикт Ерофеев: посторонний". Важный этап определения победителей - читательское голосование. В нём в этом году первой оказалась Гузель Яхина с романом "Дети мои", но жюри присудило ей третью премию.

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