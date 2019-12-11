Сурков пожалел "пьяного фантазера" Авакова

Главу МВД Украины близко не подпустили к переговорам в Париже

Арсен Аваков – фантазер: его не было на переговорах "нормандской четверки", так как в это время он был очень занят в буфете. Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал "Коммерсанту" сообщение министра внутренних дел Украины. Авакова ранее заявил, что Сурков,якобы "психанул" на переговорах "нормандской четверки".

По словам Суркова, переговоры в Париже были долгими – но вряд ли их можно назвать эмоционально заряженными. А рассказы Авакова – плод его фантазии, да еще подогретой алкоголем.

"Он говорит, что его — цитирую — "близко НЕ подпустили" к переговорам. А также, что после переговоров он пробрался в помещение и активно допивал вино, оставшееся после ужина лидеров нормандской четверки", - напомнил Сурков. Помощник президента подчеркнул, что не стоит верит словам человека, который "не был на переговорах, да еще к тому же и пьяного".

Рассказы Арсена Авакова о том, что у помощника президента России, якобы, сдали нервы во время обсуждения вопроса о контроле над границы с Россией. Однако его слова быстро опровергли – в том числе и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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