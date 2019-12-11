Собянин рассказал о ходе реализации программы реновации

Тысячи людей уже получили новое жилье

В этом году по программе реновации новые квартиры получили около 20 тысяч человек. Такую цифру назвал Сергей Собянин в эфире программы "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".

"Прошло не так много времени. Говорить о том, что мы массово переселили большое количество людей, невозможно. Чтобы построить один дом, требует года 3-4. Но мы уже переселяем тысячи людей. В этом году будет предложено и переселено около 20 тысяч человек. Главное, что мы стартовых площадок подобрали на 5 миллионов квадратных метров. По ним идет подготовка проектной документации или начинается строительство", - сказал Сергей Собянин.

Это говорит о том, что власти запустили первую волну реновации, и это дает гарантию, что проект состоится.

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