ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мэр Москвы назвал сроки открытия парка "Остров мечты"

21:05
  • среда
  • 11 декабря 2019

Он станет центром притяжения детей и взрослых

Тематический парк развлечений "Остров мечты" откроет свои двери перед посетителями в конце февраля 2020 года.
Немецкие эксперты оценили безопасность "Острова мечты"

Проект находится в завершающей стадии, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в программе "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".

Крытый парк с огромным количеством детских аттракционов, городскими улицами, ландшафтным парком, гостиницами и концертными залами станет центром притяжения детей и взрослых. Власти столицы активно помогают инвесторам с логистикой и развязками, чтобы не наступил "транспортный коллапс" при наплыве посетителей. 

"Это гигантский тематический парк по типу "Диснейленда". Если посмотреть с высоты птичьего полета, то он чем-то напоминает Пентагон", - со смехом отметил Собянин.

Парк "Остров мечты" откроется на территории Нагатинской поймы. Его площадь составит около 100 га. Парк станет первым в России и крупнейшим в Европе крытым тематическим парком.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Проект парка развлечений "Остров мечты"
Проект парка развлечений "Остров мечты"
Ход строительства парка развлечений "Остров мечты"
Ход строительства парка развлечений "Остров мечты"
Парк развлечений "Остров мечты"
Парк развлечений "Остров мечты"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.