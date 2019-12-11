Мэр Москвы назвал сроки открытия парка "Остров мечты"

Он станет центром притяжения детей и взрослых

Тематический парк развлечений "Остров мечты" откроет свои двери перед посетителями в конце февраля 2020 года.

Проект находится в завершающей стадии, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в программе "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".

Крытый парк с огромным количеством детских аттракционов, городскими улицами, ландшафтным парком, гостиницами и концертными залами станет центром притяжения детей и взрослых. Власти столицы активно помогают инвесторам с логистикой и развязками, чтобы не наступил "транспортный коллапс" при наплыве посетителей.

"Это гигантский тематический парк по типу "Диснейленда". Если посмотреть с высоты птичьего полета, то он чем-то напоминает Пентагон", - со смехом отметил Собянин.

Парк "Остров мечты" откроется на территории Нагатинской поймы. Его площадь составит около 100 га. Парк станет первым в России и крупнейшим в Европе крытым тематическим парком.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"