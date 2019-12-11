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Собянин рассказал, каким будет новый стандарт онкопомощи в Москве

21:11
  • среда
  • 11 декабря 2019

В столице применяют новейшие технологии

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о внедрении в столице нового стандарта онкологической помощи. Об этом он сообщил в ходе программы "Наш город. Диалог с мэром" на телеканале "ТВ Центр".

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Отвечая на вопрос ведущего о том, что город делает с точки зрения борьбы с заболеванием, Собянин сказал: "В предыдущие годы мы улучшили диагностику и лекарственное обеспечение. Мы имеем дело с заболеванием, которое неизлечимо, поэтому главное - вовремя поставить диагноз и вовремя приступить к лечению. Нужно, чтобы работала вертикаль врачей от участкового до стационара. Чтобы, попав в учреждение, пациент мог получить помощь в одном учреждении, а не в пяти, чтобы его не направляли в разные медучреждения. Чтобы не пришлось бегать, нужно вертикаль выстроить. Поэтому мы приняли решение о создании в Москве шести онкологических центров с современным оборудованием, где помощь смогут оказывать и амбулаторно, и стационарно".

Спросили мэра и о применении новейших технологий. В ответ Собянин заверил, что московские врачи применяют все доступные технологии: это и лучевая терапия, и уникальные операционные методики, и таргетная терапия.

"Мы первые в России реализовали программу лекарственного обеспечения, таргетную терапию по новым стандартам. За последний год кратно меньше стало жалоб на лекарственное обеспечение. Это большая нагрузка на бюджет, но это того стоит", - заявил Собянин.

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