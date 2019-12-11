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Восстановление Северного речного вокзала завершится в 2020 году

21:32
  • среда
  • 11 декабря 2019

Москве здание передали в аварийном состоянии

Восстановление Северного речного вокзала Москвы будет завершено в следующем году. Об этом сообщил Сергей Собянин в программе "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".

"Северный речной вокзал - уникальное сооружение, памятник архитектуры. Он был в аварийном состоянии, когда мы забрали его из ведения Минтранса. Они его подарили городу, вместе с его проблемами. Но мы сами напросились", - сказал Собянин.

Он добавил, что рядом находится парк, который тоже требует внимания.

Строительство Северного речного вокзала началось в 1933 году и продолжалось четыре года. В 2010 году здание закрылось на реконструкцию. В 2015 году вокзал передан в собственность Москвы. В 2018-м начались работы по восстановлению Северного речного вокзала.

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