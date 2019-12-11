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Собянин пообещал навести порядок с раздельным сбором мусора в Москве

21:45
  • среда
  • 11 декабря 2019

Москва начнет первый этап перехода к раздельному сбору мусора 1 января

Сергей Собянин уверен, что власти Москвы вместе с жителями столицы смогут навести порядок в городе с точки зрения экологии. Об этом он заявил в ходе программы "Наш город. Диалог с мэром". В ходе общения с градоначальником в эфире "ТВ Центра" прозвучал вопрос от москвички.

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"Здравствуйте, Сергей Семенович, меня зовут Семакина Юлия. Я живу в центральном округе, я слышала, что с 1 января Москва переходит к раздельному сбору мусора. У нас в районе, в ЦАО, поставили баки для раздельного сбора мусора. В интернете пишут – какой в этом смысл, если все равно все потом сбрасывают в одну кучу. Ответьте, пожалуйста. Спасибо", -  сказала Юлия Семакина.

"Невозможно, чтобы система сразу заработала. Но вместе с жителями мы постепенно наведем порядок! 90% москвичей одобряют раздельный сбор мусора и будут активно поддерживать этот проект. Нужно вместе заставлять операторов использовать всю эту систему по назначению. Им самим выгодно разделять – ведь пластик и бумагу они могут продавать. Какой смысл валить всё в одну кучу? Ну, у нас чудаков, конечно, хватает", - ответил мэр Москвы.

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