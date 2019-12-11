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Тверская улица станет пешеходной на время новогодних гуляний

22:15
  • среда
  • 11 декабря 2019

С 31 декабря по 5 января она будет пешеходной

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Тверская улица станет пешеходной на время новогодних праздников.

Она будет перекрыта для автомобилистов с 31 декабря по 5 января, Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в программе "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".

В Москву едут не только россияне со всех уголков страны, но и иностранцы. Фестивали, такие как "Путешествие в Рождество" и другие, является драйверами туристического бизнеса, отметил Собянин.

По туризму Москва стоит в одном ряду с такими городами как Лондон,  Париж, Нью-Йорк и даже в каких-то моментах их опережает. Несколько недель назад она получила приз в номинации "Лучшее туристическое направление" на одной из самых престижных международных премий в туриндустрии - World Travel Awards.  

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