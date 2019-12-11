Собянин пожелал москвичам удачи и счастья в 2020 году

Мэр хочет, чтобы в следующем году в столице происходило больше позитивных событий

Сергей Собянин пожелал москвичам удачи в следующем году. Об этом он заявил в ходе программы "Наш город. Диалог с мэром" на телеканале "ТВ Центр", отвечая на прозвучавший вопрос от школьницы.

- Здравствуйте, Сергей Семенович, меня зовут Ника, я из второго класса. Я уже написала письмо деду Морозу. А что Вы хотите получить на Новый год? И что загадаете под бой курантов?

"Конечно, я хочу, чтобы в следующем году у нас в Москве происходило как можно больше позитивных событий. Чтобы больше было положительных эмоций. Чтобы у нас всё получалось. Чтобы город процветал, развивался. Пользуясь случаем, хочу пожелать нам всем удачи, счастья. Надеюсь, что следующий юбилейный год принесет нам всем удачи", - ответил мэр.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"