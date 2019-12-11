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Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок

15:55
  • среда
  • 11 декабря 2019

За посылки дороже 20 евро придется платить

Дмитрий Медведев одобрил понижение порога беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов. Премьер-министр оставил резолюцию на письме первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова.
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"В целом — согласен. Подготовьте предложения для рассмотрения на СГП ЕврАзЭС", – написал Медведев.

По действующим правилам Евразийской экономической комиссии, без пошлины можно получать из-за рубежа одну посылку в месяц на 500 евро. Однако уже запланировано снижение порога до 200 евро с 1 января 2020 года.

Но Минфин считает, что этого недостаточно. Предлагается понизить беспошлинный порог до 100 евро в 2020 году, еще через год - до 50 евро.  А в 2022 году без уплаты налога можно будет получить посылку стоимостью не более 20 евро, передает РИА Новости.

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