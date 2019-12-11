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Как заставить полицейских вырезать новогодние снежинки (видео)

16:18
  • среда
  • 11 декабря 2019

Опубликован соответствующий приказ

Полицейские в Калининграде подделали приказ начальника, заставив коллег вырезать снежинки в преддверии Нового года.

В документе, написанном в максимально шуточном стиле, уточнялось, что сотрудники МВД должны бросить все текущие дела и заняться вырезанием. Под шуточным приказом значилась подпись заместителя начальника управления внутренних дел Андрея Сицкого.

"В преддверии празднования Нового года 2020 для поднятия настроения личного состава требую: поручить руководителям дежурных частей провести украшение дежурной части снежинками из бумаги с расчетом две снежинки на один лист А4. Не менее пяти листов. Отчет о результатах проделанной работы предоставить в тыл УМВД до 17:00 12.12.2019 с приложением фотографий", - говорилось в приказе-розыгрыше.

Некоторые из сотрудников МВД поняли этот приказ дословно и принялись исправно вырезать снежинки.

Начальник полиции, узнав, что от его имени разыграли состав, распорядился, чтобы шутники тоже вырезали снежинки в присутствии начальника.

"Давайте, давайте, хоть меня научите, как это делать. И давайте побольше, для всех отделов полиции в России - для Красноярска, для Воронежа, для Адыгеи, для всех, откуда мне звонили", - приводит слова полковника Сицкого kp.ru "Комсомольская правда".

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