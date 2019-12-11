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Журнал Time назвал "Человека года-2019"

16:35
  • среда
  • 11 декабря 2019

Ему удалось обойти Цукерберга и Си Цзиньпина

"Человеком года" по версии журнала Time в 2019 году стала 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг.
Грета Тунберг добралась на катамаране из США в Европу

Она обошла в этой номинации председателя КНР Си Цзиньпина, президента США Дональда Трампа, основателя Facebook Марка Цукерберга, протестующих в Гонконге и других.

Эмоциональная шведка стала самым молодой личностью, которая удостоилась такого звания за всю 92-летню историю Time.

Грета Тунберг борется с климатическими изменениями в мире, требует неукоснительно выполнять Парижское соглашение по климату. В сентябре этого года активистка эмоционально выступила на открытии саммита ООН, обвинив политиков в том, что они ничего не делают для того, чтобы предотвратить экологическую катастрофу.  У Греты диагностированы синдром Аспергера и селективный мутизм.

В прошлом году журнал Time назвал "Человеком года" группу журналистов, включая Джамаля Хашогги, убитого на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Видео: Грета Тунберг разочаровалась в экоактивизме

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