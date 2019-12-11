"Гнилая плесень Европ": названы сроки уничтожения Украины

Всему виной - как обычно - Кремль

Бывший лидер организации "Правый сектор" (запрещена в России) Дмитрий Ярош назвал сроки ликвидации украинской государственности. По его мнению, это произойдет, согласно "плану Кремля", до 2024 года.

Своим мнением Ярош поделился в соцсетях. Он считает, что Украину уничтожат минские соглашения, выполнение которых Киевом является предательством национальных интересов страны. Информация о плане Москвы получена из "различных источников", уверяет Ярош.

Бывший лидер радикалов предложил план спасения Украины. Так, необходимо перестать рассчитывать на "гнилую плесень Европ", сосредоточившись на развитии украинской армии и экономики страны. Кроме того, Ярош предложил активизировать боевые действия в Донбассе, чтобы нанести серьезные потери врагу и навязать мир на своих условиях.

Ранее другую версию скорого уничтожения Украины озвучили в партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Депутат Рады Илья Кива считает, что "разорение и уничтожение" нации принесет президент Владимир Зеленский.

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