ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Снимите их немедленно: новогодние гирлянды оказались опасны для здоровья

17:22
  • среда
  • 11 декабря 2019

Украшать дом нужно с умом

Новые новогодние гирлянды могут вызвать приступ эпилепсии даже у здоровых людей.

Об этой опасности предупредили россиян врачи. Все дело в том, что в современных гирляндах начали использовать особые диоды, которые очень яркие и слишком быстро меняют цвета.

"Для людей, склонных к так называемым фоточувствительным эпилептическими приступам, это может представлять опасность для здоровья", - рассказал радио Sputnik рассказал невролог Василий Генералов.

Врач добавил, что к такому же негативному эффекту может привести резкая контрастность в видеоиграх и мультфильмах. Поэтому, если вы чувствуете дискомфорт от ярких огней, нужно отвернуться от них или закрыть глаза рукой. По возможности лучше вообще не использовать диодные гирлянды.

Ранее психолог посоветовала отложить украшение елки до 31 декабря, а о подарках близким позаботиться заранее.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Новогоднее украшение квартиры
Новогоднее украшение квартиры
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.