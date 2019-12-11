Снимите их немедленно: новогодние гирлянды оказались опасны для здоровья

Украшать дом нужно с умом

Новые новогодние гирлянды могут вызвать приступ эпилепсии даже у здоровых людей.

Об этой опасности предупредили россиян врачи. Все дело в том, что в современных гирляндах начали использовать особые диоды, которые очень яркие и слишком быстро меняют цвета.

"Для людей, склонных к так называемым фоточувствительным эпилептическими приступам, это может представлять опасность для здоровья", - рассказал радио Sputnik рассказал невролог Василий Генералов.

Врач добавил, что к такому же негативному эффекту может привести резкая контрастность в видеоиграх и мультфильмах. Поэтому, если вы чувствуете дискомфорт от ярких огней, нужно отвернуться от них или закрыть глаза рукой. По возможности лучше вообще не использовать диодные гирлянды.

Ранее психолог посоветовала отложить украшение елки до 31 декабря, а о подарках близким позаботиться заранее.

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