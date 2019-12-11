Путин напомнил правительству о выплатах ветеранам к юбилею Победы

Президент поручил кабмину заняться этим вопросом

Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой проработать вопрос о дополнительных выплатах для ветеранов в преддверии юбилея Победы. Об этом он заявил на заседании российского организационного комитета "Победа". До этого, на совещании с кабмином, глава государства поднимал другие важные темы: авиаперевозки и трудоустройство в России.

Электронные трудовые книжки – будущее, которое уже совсем близко. Владимир Путин на совещании с членами правительства сообщил, что перед встречей этот вопрос обсудил и с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

"С первого января 2020 года планируется вступление в силу ряда законов, касающихся формирования в электронном виде сведений о трудовой деятельности человека. Это затронет примерно 60 миллионов работников. Это большая, крупномасштабная работа", - сказал Путин.

Именно поэтому с января начнется плавный переход от бумажной версий к электронной. В системе будет содержаться вся актуальная информация о месте работы, приеме и увольнении с занимаемой должности.

"Работодатели на всех предприятиях должны будут проинформировать работников о возможностях перехода на электронную трудовую книжку, мы ее так условно называем… Отказ от бумажной книжки… Самое главное в том, что это исключительно добровольная история. Каждый работник выберет, какой способ учета трудовой деятельности он для себя изберет", - заявил министр труда и соцзащиты России Максим Топилин.

Одна из наболевших и важным тем – трудоустройство людей с ограниченными возможностями. И хоть правительство к этому чувствительному вопросу подходит с разных сторон и уже добилось немалых результатов, стоит обратить внимание на конкретную категорию, которая особенно нуждается в работе.

"Одно из, на мой взгляд, перспективных направлений – трудовая ориентация молодых людей с ограничениями по здоровью. Проводится такой международный конкурс "Абилимпикс". И 2021 году в России должно пройти мировое первенство. Это конкурс по профессиональному мастерству для людей с ограничениями по здоровью", - объяснил президент России Владимир Путин.

Это не просто конкурс – это вклад в развитие молодежи. Сравнимо с чемпионатом WorldSkills, который прошел летом в Казани. Только здесь соревнуются те люди, чьи возможности в некоторых моментах ограничены. Но это не значит, что они не смогут справиться с работой. Это доказал и национальный чемпионат, который в ноябре прошел на ВДНХ. Около двух тысяч участников из разных регионов смогли найти работу. А уже через год в стране пройдет и международный этап конкурса. Готовность России к его проведению федерация чемпионата оценила высоко.

"Само мероприятие пройдет в 2021 году, в конце мая. Сейчас мы предусмотрели 724 миллиона рублей в федеральном бюджете на 2020-21 годы, финансировать мероприятие будет также правительство Москвы, я с соответствующей просьбой обратилась к Сергею Собянину", - сказала зампредседателя правительства России по вопросам соцполитики Татьяна Голикова.

Один из важных вопросов, особенно для жителей сибирских и дальневосточных регионов, члены правительства обсуждали за закрытыми дверьми. Взлеты и падения цен на авиаперевозки зависят от стоимости авиационного керосина. Глава Минтранса Евгений Дитрих по итогам совещания с президентом сообщил, что ранее поступало предложение компенсировать потери авиакомпаний – то есть возвращать часть средств, которые они недополучили. К обсуждению этой идеи в правительстве вернутся в начале следующего года.

"Существует вопрос, о том, чтобы на Дальнем Востоке были приняты дополнительные меры, которые исключают необоснованные наценки на керосин, которым заправляются воздушные суда наших авиакомпаний на Дальнем Востоке и удаленных северных аэропортах", - заявил министр транспорта России Евгений Дитрих.

В ближайшие пару лет в правительстве собираются разработать определенную тактику, которая поможет урегулировать вопрос со стоимостью на билеты. Важно продолжать и строительство новых аэропортов в регионах, чтобы люди могли летать самолетами, минуя Москву - это тоже поможет сделать цены менее заоблачными.

Елена Макарова. "ТВ Центр".

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